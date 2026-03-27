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Feel The Beat Festival 2026 se realizará este sábado en la Ciudad del Saber

Maisa Pérez Condassin, organizadora del Feel The Beat Festival 2026, compartió una invitación para asistir a su primer evento, el cual se desarrollará en el Parque de los Lagos de la Ciudad del Saber, este sábado 28 de marzo desde las 2:30 p.m.. Explicó que se contará con artistas y bandas en vivo, en un tiempo para compartir en familia, escuchar música, y practicar una disciplina.