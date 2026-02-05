Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 10:49

Wheels for Hope 2026: la Embajada de EE.UU. invita a la exhibición de autos clásicos y tarde familiar

La Embajada de EE.UU. en Panamá invita a vivir Wheels for Hope este 28 de febrero en Ciudad del Saber, un evento solidario que une motor y a la familia.

La Embajada de EE.UU. en Panamá invita a la ciudadanía a participar en Wheels for Hope: Car Show for a Cause. Este evento especial, que se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026, celebra el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos (Freedom 250).

La actividad tendrá lugar en la Terminal de Buses de Ciudad del Saber en un horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., ofreciendo una experiencia única que combina la exhibición de motores con el apoyo a organizaciones comunitarias.

Embajada de EE.UU.: una tarde para la familia y las mascotas

Lo más destacado de esta edición es que la entrada es totalmente gratuita para el público. Wheels for Hope ha sido diseñado como una jornada integral que incluye una zona de venta de comida, un área de picnic para el descanso de los asistentes y, para alegría de muchos, es un evento Pet Friendly, por lo que podrás asistir con tus mascotas. Además, el espacio servirá como vitrina para diversos emprendedores locales y contará con el respaldo de la Cámara Panameña de Desarrollo Social.

Solidaridad sobre ruedas: Donación de sangre

Más allá de la impresionante exhibición de autos icónicos, el evento mantiene un fuerte enfoque social. A través de la alianza con Dona Vida, se habilitará una estación de donación de sangre para quienes deseen contribuir con esta causa vital. Este esfuerzo comunitario cuenta con el apoyo de varias organizaciones y promete un ambiente para todos.

