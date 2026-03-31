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Flota de palangre de Panamá supera las 300 embarcaciones

Eduardo Carrasquilla, administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), señaló que Panamá cuenta con una flota de aproximadamente 320 embarcaciones en su flota de palangre, una labor que consiste en la pesca especies como el atún y dorado, a través de anzuelos, que se colocan en una línea de 1 a 2 kilómetros de largo, y cuyo 80% de la producción se destina para la exportación.