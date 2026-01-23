Panamá Entrevistas -

Funcionarios del Minsa se refieren a implementación de horarios extendidos en centros de salud

La directora nacional de Provisión de Servicios de Salud, María Victoria Crespo, y Jaime Osorio, de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud (Minsa), se refirieron a la implementación de los horarios extendidos en los centros de salud. Crespo explicó que esto requiere de presupuesto, recursos humanos, insumos suficientes, medicamentos y otros elementos.