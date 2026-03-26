Agroferias del IMA: lugares para comprar alimentos económicos este viernes 27 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán viernes 27 de marzo. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA - Viernes 27 de marzo
Los Santos
- Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas
Veraguas
- Casa Comunal de Manuel E. Amador, distrito de Las Palmas
- Cancha Techada de Los Cerros, en San Antonio, distrito de Atalaya
Herrera
- Casa Comunal de Leones, Llano Amador vía El Suay, distrito de Las Minas
Colón
- Parada de buses de Miguel de la Borda, distrito de Donoso
Panamá Oeste
- Jardín Librada en La Mitra, distrito de La Chorrera
Coclé
- Casa Local de Palmar Arriba, en Llano Grande, distrito de La Pintada
Darién
- Cancha de la comunidad de Arreti, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe
- Cancha de la Escuela La Moneda, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe
Chiriquí
- Cancha de Bongo, distrito de Bugaba