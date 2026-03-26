Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 08:32

Agroferias del IMA: lugares para comprar alimentos económicos este viernes 27 de marzo

Conoce las provincias donde habrá agroferias del IMA del viernes 27 de marzo desde las 8:00 a.m. Productos de la canasta básica a bajo costo.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán viernes 27 de marzo. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA - Viernes 27 de marzo

Los Santos

  • Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas

Veraguas

  • Casa Comunal de Manuel E. Amador, distrito de Las Palmas
  • Cancha Techada de Los Cerros, en San Antonio, distrito de Atalaya

Herrera

  • Casa Comunal de Leones, Llano Amador vía El Suay, distrito de Las Minas

Colón

  • Parada de buses de Miguel de la Borda, distrito de Donoso

Panamá Oeste

  • Jardín Librada en La Mitra, distrito de La Chorrera

Coclé

  • Casa Local de Palmar Arriba, en Llano Grande, distrito de La Pintada

Darién

  • Cancha de la comunidad de Arreti, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe
  • Cancha de la Escuela La Moneda, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe

Chiriquí

  • Cancha de Bongo, distrito de Bugaba
Embed - I M A P A N A M A en Instagram: "¡Las Agroferias del IMA te esperan! Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"
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