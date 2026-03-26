Transportistas entregarán datos para evitar alza del pasaje ante aumento de combsutible

El Gobierno de Panamá solicitó a los transportistas del país presentar información detallada sobre su consumo de combustible y rutas, como parte de las acciones para evitar un aumento en las tarifas del transporte público. La medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y el sector transporte ante el incremento del precio internacional del petróleo.
Buscan aliviar impacto del combustible
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que el objetivo es analizar el impacto real del alza del combustible para encontrar soluciones sin afectar al usuario.
Los transportistas deberán presentar:
- Consumo de combustible
- Detalle de rutas
- Operación por sectores
Estos datos permitirán al Gobierno diseñar una propuesta técnica que mitigue el impacto económico.
Prioridad: no subir tarifas
El Ejecutivo mantiene como prioridad:
- Evitar el aumento del pasaje
- Garantizar la continuidad del servicio
- Proteger el bolsillo de los usuarios
Con la información recopilada, el Gobierno evaluará alternativas que permitan compensar el alza del combustible, sin trasladar ese costo a la población.