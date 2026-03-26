Transportistas entregarán datos para evitar alza del pasaje ante aumento de combsutible

El Gobierno de Panamá solicitó a los transportistas del país presentar información detallada sobre su consumo de combustible y rutas, como parte de las acciones para evitar un aumento en las tarifas del transporte público. La medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y el sector transporte ante el incremento del precio internacional del petróleo.

Buscan aliviar impacto del combustible

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que el objetivo es analizar el impacto real del alza del combustible para encontrar soluciones sin afectar al usuario.

“Lo que estamos buscando es trabajar sobre el excedente de lo que ha subido el combustible, para aliviar la carga y que esto no se tenga que trasladar al usuario”, señaló. “Lo que estamos buscando es trabajar sobre el excedente de lo que ha subido el combustible, para aliviar la carga y que esto no se tenga que trasladar al usuario”, señaló.

Los transportistas deberán presentar:

Consumo de combustible

Detalle de rutas

Operación por sectores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037165894229467514?s=20&partner=&hide_thread=false Transportistas deben entregar al Gobierno Nacional información detallada con cifras sobre consumo de combustible y rutas, para procurar una alternativa para mitigar el impacto del alza y evitar así un aumento de tarifa.



“¿Qué estamos buscando? El excedente de lo que ha subido… pic.twitter.com/LyvkWPxUsm — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

Estos datos permitirán al Gobierno diseñar una propuesta técnica que mitigue el impacto económico.

Prioridad: no subir tarifas

El Ejecutivo mantiene como prioridad:

Evitar el aumento del pasaje

Garantizar la continuidad del servicio

Proteger el bolsillo de los usuarios

Con la información recopilada, el Gobierno evaluará alternativas que permitan compensar el alza del combustible, sin trasladar ese costo a la población.