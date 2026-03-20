Transportistas anuncian aumento del pasaje en Panamá Oeste desde el 23 de marzo

Transportistas de la provincia de Panamá Oeste anunciaron que, a partir del lunes 23 de marzo, aplicarán un aumento en la tarifa del transporte público, como respuesta al alza en los precios del combustible.
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¿De cuánto sería el aumento en Panamá Oeste?
De acuerdo con lo informado por los transportistas, algunos de los ajustes serían:
- De $1.50 a $2.00
- De $1.00 a $1.50
Aunque los montos pueden variar según la ruta, el incremento promedio rondaría los 50 centavos.
Sin confirmación oficial de la ATTT en el aumento al pasaje
Hasta el momento, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no ha confirmado si este aumento cuenta con la debida autorización ni si cumple con la normativa vigente.
Esto genera incertidumbre entre los usuarios sobre la legalidad de la medida.
Aumento por alza del combustible
Los transportistas argumentan que la decisión responde al incremento sostenido en los precios del combustible, lo que ha elevado significativamente sus costos operativos. Sin embargo, el anuncio ha generado preocupación entre los pasajeros, quienes podrían ver afectado su presupuesto diario.
Expectativa por respuesta oficial
Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento oficial para aclarar si el aumento será permitido o si se tomarán medidas al respecto.