Transportistas anuncian aumento del pasaje en Panamá Oeste desde el 23 de marzo

Transportistas de la provincia de Panamá Oeste anunciaron que, a partir del lunes 23 de marzo, aplicarán un aumento en la tarifa del transporte público, como respuesta al alza en los precios del combustible.

La medida implicaría incrementos que van desde 20 hasta 50 centavos en distintas rutas, afectando directamente a miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio.

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¿De cuánto sería el aumento en Panamá Oeste?

De acuerdo con lo informado por los transportistas, algunos de los ajustes serían:

De $1.50 a $2.00

De $1.00 a $1.50

Aunque los montos pueden variar según la ruta, el incremento promedio rondaría los 50 centavos.

Sin confirmación oficial de la ATTT en el aumento al pasaje

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/R19Diana/status/2035069435359150479?s=20&partner=&hide_thread=false AUMENTARÁN EL PASAJE EN PANAMÁ OESTE. Transportistas de la provincia de Panamá Oeste decidieron desde el lunes 23 de marzo aumentar la tarifa del pasaje entre 20 y 50 centavos. La decisión surge por el incremento en el precio del combustible. #Aumentodelpasaje#PanamáOeste — Diana Rodríguez (@R19Diana) March 20, 2026

Hasta el momento, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no ha confirmado si este aumento cuenta con la debida autorización ni si cumple con la normativa vigente.

Esto genera incertidumbre entre los usuarios sobre la legalidad de la medida.

Aumento por alza del combustible

Los transportistas argumentan que la decisión responde al incremento sostenido en los precios del combustible, lo que ha elevado significativamente sus costos operativos. Sin embargo, el anuncio ha generado preocupación entre los pasajeros, quienes podrían ver afectado su presupuesto diario.

Expectativa por respuesta oficial

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento oficial para aclarar si el aumento será permitido o si se tomarán medidas al respecto.