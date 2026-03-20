Suspenden clases en escuela de Colón por supuesto brote de tosferina

La comunidad educativa en Colón mantiene la suspensión de clases del 18 al 20 de marzo en el colegio Desmond Bryan ante el temor por supuestos contagios de tosferina entre alumnos.

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Alerta sanitaria en escuelas de Colón

Los acudientes en Colón manifestaron su preocupación al no observar operativos de limpieza profunda en el centro educativo tras el anuncio de cierre. Mediante carteles, la dirección del plantel informó que las actividades escolares se retomarían tras nuevos informes, pero los padres advirtieron que no enviarán a sus hijos hasta que se realice una fumigación completa.

La incertidumbre crece en este sector de Colón, donde las familias piden mayor presencia de las autoridades de control de vectores para garantizar un retorno seguro a las aulas de clases.

Colón (1) Anuncio fuera del centro educativo. TReporta

Respuesta de las autoridades de salud en Colón

La doctora Nancy Torres, jefa de salud en Colón, calificó el cierre como una medida "extrema" y aclaró que el foco de contagio es externo a la escuela. Según la funcionaria, se realizó un perifoco en las residencias de los pacientes en Colón, logrando la vacunación de 17 familiares directos y verificando que los estudiantes afectados no han asistido al plantel.

La doctora Torres reiteró que no existe transmisión activa en el aula y que el esquema de vacunación en el área está siendo reforzado para evitar la propagación de la enfermedad en la provincia.