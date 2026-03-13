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Gobierno podría replantear su decisión de no subsidiar el combustible, opina Danilo Toro

El sociólogo Danilo Toro opinó que si la situación del precio del combustible sigue siendo desventajosa para Panamá, debido a la guerra en el Medio Oriente, el gobierno del presidente José Raúl Mulino podría revisar su planteamiento de no otorgar un subsidio en este rubro. Señaló que el no uso del estrecho de Ormuz ha empujado barcos al Canal de Panamá, y si se sostiene por semanas, beneficiaría al país