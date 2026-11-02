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Implementan formulario único para evaluación de estructuras tras el terremoto en Panamá

El arquitecto Tomás Correa, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), explicó que se ha adoptado un formulario único, basado en una normativa estadounidense, para la evaluación de estructuras tras el terremoto del 9 de octubre, y afirmó que las edificaciones cumplen con el Reglamento Estructural, pero se debe reforzar la fiscalización y la respuesta ante emergencias.