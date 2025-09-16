Panamá Entrevistas -

Mayoría de denuncias presentadas ante Acodeco han sido por publicidad engañosa

El administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, señaló que se han mantenido operativos en el sector de fiscalización de la publicidad y brindado educación a los agentes económicos, para proteger al consumidor. Afirmó que la mayoría de las denuncias presentadas este año han sido por publicidad engañosa.