Meduca abre concurso con 313 nuevas vacantes para docentes

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, reveló que en el transcurso de esta semana estarán en concurso 313 vacantes, por docentes que renunciaron y otros que salieron de la toma de posesión por temas especiales. Destacó que hoy lunes inicia la semana de organización escolar, con más de 52 mil docentes en sus puestos de trabajo, entre ellos, 3,102 docentes recién nombrados.