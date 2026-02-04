MITRADEL anunció las vacantes para la primera semana de febrero en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció las vacantes disponibles para esta semana a través de su portal de empleo, dirigidas a personas interesadas en aplicar a ofertas laborales a nivel nacional.
Ofertas de empleo en Panamá anunciadas por MITRADEL
- Asistente contable: realizará tareas administrativas y técnicas.
- Coordinador nacional de comercialización y mercadeo: promoverá las carreras y oportunidades académicas que ofrece una universidad.
- Especialista de aduanas: debe contar con un título técnico o de licenciatura en la carrera.
- Ayudante general: educación básica completa y licencia de conducir de tipo D.
- Supervisor educativo: titulo universitario en educación, pedagogía o carreras afines.
- Vendedora: para dar seguimiento a los clientes y brindar apoyo en sucursales y vía telefónica.
- Técnico de refrigeración: bachiller completo y licencia de conducir tipo D.
- Ayudante de cocina: debe contar con ambos carnet de salud para apoyar en la elaboración de los alimentos.
- Técnicos en aires acondicionados
- Asistente contable: realizará el ciclo completo de contabilidad incluyendo la preparación de estados financieros.
Para postularse, los interesados pueden ingresar al sitio web https://empleospanama.gob.pa/ y crear una cuenta oficial, desde la cual podrán aplicar a todas las ofertas para las que su perfil califique.