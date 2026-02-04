Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 10:53

MITRADEL anunció las vacantes para la primera semana de febrero en Panamá

El MITRADEL indicó que los interesados pueden ingresar a su sitio web oficial de empleos y postularse a las vacantes.

Ofertas de empleo en Mitradel.

MITRADEL
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció las vacantes disponibles para esta semana a través de su portal de empleo, dirigidas a personas interesadas en aplicar a ofertas laborales a nivel nacional.

Ofertas de empleo en Panamá anunciadas por MITRADEL

  • Asistente contable: realizará tareas administrativas y técnicas.
  • Coordinador nacional de comercialización y mercadeo: promoverá las carreras y oportunidades académicas que ofrece una universidad.
  • Especialista de aduanas: debe contar con un título técnico o de licenciatura en la carrera.
  • Ayudante general: educación básica completa y licencia de conducir de tipo D.
  • Supervisor educativo: titulo universitario en educación, pedagogía o carreras afines.
  • Vendedora: para dar seguimiento a los clientes y brindar apoyo en sucursales y vía telefónica.
  • Técnico de refrigeración: bachiller completo y licencia de conducir tipo D.
  • Ayudante de cocina: debe contar con ambos carnet de salud para apoyar en la elaboración de los alimentos.
  • Técnicos en aires acondicionados
  • Asistente contable: realizará el ciclo completo de contabilidad incluyendo la preparación de estados financieros.

Para postularse, los interesados pueden ingresar al sitio web https://empleospanama.gob.pa/ y crear una cuenta oficial, desde la cual podrán aplicar a todas las ofertas para las que su perfil califique.

