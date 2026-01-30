Panamá Nacionales -

Mitradel tendrá oficina permanente en Panama Ports para resolver dudas de trabajadores portuarios

La ministra de Trabajo, Jackelune Muñoz, sostuvo una reunión con los trabajadores portuarios, tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company, y aseguró que el tema de la estabilidad laboral fue aclarado. Anunció que el Mitradel tendrá una oficina permanente en las instalaciones de PPC para resolver dudas: “tenemos una fuerza laboral arriba de cinco mil trabajadores, lo que no significa que sean solo cinco mil empleos, es mucho más de eso porque están los indirectos, están los de carga, los operativos”.