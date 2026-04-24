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Meduca explica protocolo de seguridad ante sospecha de amenaza en centros educativos

Verushka Ordás, directora Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación (Meduca), detalla que ante cualquier sospecha amenaza en centros educativos se activan los protocolos, los cuales incluyen la coordinación con las autoridades y la investigación oportuna. Hace un llamado a los estudiantes a asumir la responsabilidad de sus acciones y evitar replicar retos virales que ven en las redes sociales, esto luego de los mensajes de advertencia sobre un supuesto tiroteo escritos en los baños de varios centros educativos.