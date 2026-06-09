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Ministra de Trabajo reacciona a investigación de fondos manejados por sindicatos

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, indicó que si bien algunos panameños no logran percibir un mejoramiento en el empleo, existen reportes que confirman un aumento en las contrataciones, principalmente en sectores como el comercio y logística. Reaccionó a un allanamiento efectuado en las oficinas de Conusi, luego de efectuar auditorías, y de identificar desembolsos a organizaciones sociales que no tenían los sustentos.