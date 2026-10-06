Panamá Entrevistas -

Modificaciones a las reformas electorales son un retroceso, advierte Jorge Herrera

El diputado y presidente del partido Panameñista, Jorge Herrera, coincidió con el Tribunal Electoral (TE) en que sería un retroceso si se aprueban las modificaciones a las reformas electorales presentadas en primer debate. También señaló que se ha conversado con el diputado Medín Jiménez, luego de renunciar al partido, y explicó la distorsión que se crearía con la aprobación de propuestas como la alternabilidad de los cargos.