Padres denuncian que desde hace un año el Ifarhu no ha pagado la beca por mérito de sus hijos

Los padres de familia Omar Caicedo y Yavel Toribio denuncian que desde hace un año el Ifarhu no ha cumplido con el pago de la beca que sus hijos ganaron por mérito y para estudiar en la universidad del Sur de Indiana. Señalan que la universidad les envió la notificación de que a partir del 1 de agosto si el pago no entra tienen que salir de la universidad y a pesar de haber ido a las oficinas del Ifarhu a la fecha no se les ha brindado respuesta.