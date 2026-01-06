Panamá Entrevistas -

Proveedores de la mina ven como positivo la exportación del material rocoso

Miguel Antonio Rodríguez, de la Asociación de Proveedores de Minera Panamá, calificó el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre la exportación de material rososo como bastante positivo, ya que es una decisión estratégica que puede impulsar la economía del país, al generar unas 6,000 plazas de empleo, e impactar a miles de panameños que dependen de esta economía de manera directa e indirecta.