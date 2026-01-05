Panamá Entrevistas -

Proyecto hipotecario busca beneficiar a 50 mil trabajadores, según la ministra Jackeline Muñoz

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, explicó cómo a través de un proyecto se busca impactar a 50 mil trabajadores, con facilidades para optar por una hipoteca. Indicó que por trabajaer en fases y proyectos que por lo general no superan los dos años, no lograban cumplir con el requisito de la continuidad laboral. Afirmó que la paz que hoy se siente en el país es importante para atraer inversiones y confianza.