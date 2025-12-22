Panamá Entrevistas -

San Miguelito cuenta con plan B para recolectar la basura, afirma concejal

El representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, explicó por qué se descartó una de las propuestas para la recolección de la basura en San Miguelito, y señaló que hoy inicia el período de verificación de una propuesta presentada por un consorcio integrado por tres empresas. Reveló que se ha contratado tres empresas para que los primeros seis meses del próximo año se brinde el servicio de recolección, mientras se instala el nuevo encargado.