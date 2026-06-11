Panamá Entrevistas -

Secretario de Metas brinda un balance de la visita oficial a Grecia

Jorge Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, se refirió a la visita a Grecia de un equipo del gobierno liderado por el Presidente de la República, y las reuniones sostenidas con armadores griegos. Afirmó que se realizará una serie de reuniones con la República Popular de China, en relación a las detenciones e inspecciones que se están realizando en los puertos chinos a barcos con bandera panameña.