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Sismo en Panamá | Científicos recopilan datos del sismo de 7.5 con epicentro en Azuero

El doctor en geofísica, Isaac Guerra Araúz, explica los hallazgos de un estudio que se está realizando sobre el sismo de magnitud 7.5 con epicentro en la región de Azuero. Guerra Araúz indicó que desarrollaron un modelo de la ruptura de la falla, pero hay zonas donde la data desapareció debido “a que la deformación ha sido tan intensa que el satélite no pudo captar en ese momento qué tanto se desplazó el terreno”, por lo que han viajado a la región de Azuero para estudiar lo que sucedió.