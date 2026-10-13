Suspenden audiencia intermedia de José Gabriel Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado

La audiencia intermedia del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo , investigado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, fue suspendida este martes 13 de octubre. Tras conocerse la decisión, su equipo de defensa cuestionó la demora del proceso judicial y anunció que este miércoles se celebrará una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas al exfuncionario.

El abogado Pedro Meilán, integrante de la defensa de Carrizo, manifestó su inconformidad con la suspensión y sostuvo que el proceso está siendo dilatado. Además, recordó que el exvicepresidente permanece bajo la medida cautelar de arresto domiciliario.

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"Sentimos que se está dilatando esto, y el motivo de esta dilatación es porque saben que no tienen nada... lo malo en esto es que tenemos a una persona retenida, con arresto domiciliario", expresó Meilán.

¿Cuándo será la audiencia para revisar las medidas cautelares?

El abogado informó que este miércoles 14 de octubre está prevista una audiencia de revisión de las medidas cautelares que mantiene el exvicepresidente.

Meilán expresó su expectativa de que el tribunal modifique la medida de arresto domiciliario impuesta a su representado.

"Mañana, si Dios nos lo permite, José Gabriel Carrizo va a tener un cambio de medida cautelar", afirmó el abogado.

Sin embargo, cualquier modificación de las medidas cautelares dependerá de la decisión judicial que se adopte durante la audiencia.