IFARHU extiende plazo para entregar boletines hasta el 23 de octubre

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció una prórroga hasta el viernes 23 de octubre de 2026 para la entrega de boletines correspondientes al segundo trimestre académico. La medida aplica a nivel nacional y está dirigida a los beneficiarios de determinados programas de becas y asistencias económicas que deben presentar este documento para mantener sus beneficios.

La institución informó que la recepción se realizará en sus sedes provinciales, regionales y comarcales, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Además, aclaró que los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) no están obligados a entregar estos boletines.

¿Quiénes deben entregar los boletines al IFARHU antes del 23 de octubre?

De acuerdo con el comunicado oficial, el requisito de presentar los boletines del segundo trimestre de 2026 corresponde únicamente a los beneficiarios de los siguientes programas:

Becas Vigentes.

Becas nuevas.

Asistencias económicas.

Apoyos económicos para Discapacidad.

El IFARHU exhortó a los estudiantes que pertenecen a estos programas a cumplir con la entrega de los documentos dentro del plazo establecido, con el objetivo de mantener sus beneficios.