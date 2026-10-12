IFARHU mantiene cerradas siete sedes tras el terremoto en Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que mantiene cerradas temporalmente siete sedes ubicadas en distintas regiones del país, como medida preventiva tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. La institución explicó que las instalaciones están siendo evaluadas para garantizar la seguridad de los usuarios y colaboradores.

La entidad aclaró que la atención presencial en las oficinas afectadas se reanudará una vez que las autoridades competentes determinen que existen las condiciones necesarias para recibir al público.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: ¿Cuándo regresan las clases en Panamá tras el sismo? Esto se sabe hasta ahora

¿Qué oficinas del IFARHU permanecen cerradas tras el sismo?

Según el comunicado oficial, las sedes que mantienen suspendida temporalmente su atención presencial son:

Los Santos

Herrera

Aguadulce

Penonomé

Veraguas

Soná

Coronado

Sin embargo, el IFARHU anunció que la sede provincial de Veraguas habilitó un punto de recepción de boletines y atención al usuario en los exteriores de sus instalaciones, mientras continúa el cierre preventivo del edificio.

La institución no ha anunciado una fecha específica para la reapertura de las oficinas, debido a que esta dependerá de los resultados de las evaluaciones de seguridad.

IFARHU habilita alojamiento temporal para familias afectadas por el terremoto

Además de las medidas administrativas, el IFARHU informó que puso a disposición el Centro Estudiantil de Penonomé para brindar alojamiento temporal a ocho familias que perdieron sus pertenencias como consecuencia del movimiento sísmico.

Asimismo, colaboradores de las sedes afectadas participan en labores de apoyo en centros de acopio, donde reciben donaciones destinadas a las familias damnificadas.

Entre los artículos que se están recolectando se encuentran alimentos secos, agua, leche, productos de aseo personal, ropa y otros suministros de primera necesidad no perecederos.

El IFARHU reiteró que la reapertura de sus oficinas dependerá de que las autoridades competentes confirmen que las instalaciones ofrecen condiciones seguras para trabajadores y usuarios.