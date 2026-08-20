Panamá Entrevistas - 20 de agosto de 2026 - 09:40
Toque de queda en San Miguelito se aplica en zonas con problemas estructurales, explica representante
Guillermo García, representante de José Domingo Espinar, explicó que el toque de queda que se aplica en el distrito de San Miguelito, se realiza en corregimientos donde existen mayores índices delictivos, pero se debe tener un análisis profundo de la situación que coincide con zonas con mayores carencias sociales, como pobreza, desempleo y falta de centros educativos.