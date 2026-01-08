Panamá Entrevistas -

Trabajadores podrán aplicar a dos tipos de préstamos hipotecarios, detalló la Caja de Ahorros

Santino Tapia, gerente de Consumo de la Caja de Ahorros, explicó cómo se han evaluado los riesgos en la iniciativa que permitirá otorgar préstamos hipotecarios a trabajadores de la construcción. Señaló que este proyecto forma parte de la estrategia de bancarizar a Panamá con innovación y rentabilidad, luego de haber identificado a 50 mil trabajadores de la construcción que nunca han tenido la oportunidad de aceso a un crédito hipotecario.