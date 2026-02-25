Panamá Entrevistas -

Tumba de mil años encontrada en El Caño aporta indicios de la cultura prehispánica

La antropóloga Roxana Pino informó que las tumbas encontradas en el Parque Arqueológico El Caño, tienen una antigüedad entre los años 750 d.C. y 1,000 d.C, un rango donde se enterraban cuerpos de miembros del linaje o familias con alto estatus, y al estudiar los hallazgos y las ofrendas se identifica un sentido hacia la muerte. Recordó que la entrada a este sitio no tiene costo, y recibe a nacionales y extranjeros para conocer la historia de los grupos prehispánicos.