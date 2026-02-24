Descubren en El Caño tumba con oro de un líder de la cultura coclesana

El Sitio Arqueológico El Caño, ubicado en el distrito de Natá, continúa posicionándose como uno de los centros más importantes de descubrimientos arqueológicos en Panamá y la región.
Un hallazgo que vuelve a poner a Panamá en la mira arqueológica
El descubrimiento destaca la riqueza histórica y cultural de este sitio arqueológico, considerado clave para comprender las antiguas sociedades prehispánicas que habitaron el istmo.
Las ofrendas encontradas junto al individuo evidencian la importancia social del personaje dentro de su comunidad, ya que el oro y otros objetos ceremoniales eran utilizados en entierros de figuras de alto estatus.
El Caño ha sido escenario de múltiples excavaciones en los últimos años, revelando tumbas, piezas de oro y otros elementos que permiten reconstruir la historia de las civilizaciones originarias del país.
Patrimonio histórico de Panamá
Este tipo de hallazgos fortalece el valor del patrimonio cultural panameño y atrae la atención de investigadores y visitantes interesados en la historia precolombina del istmo.
El sitio continúa siendo objeto de estudios arqueológicos que buscan ampliar el conocimiento sobre la organización social, las prácticas funerarias y la riqueza cultural de la región en tiempos prehispánicos.