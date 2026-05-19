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Ministro del MOP explica adenda del Cuarto Puente sobre el Canal y detalla avances de proyectos viales

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, defendió la adenda para el rediseño del Intercambiador Este del Cuarto Puente sobre el Canal. Andrade también se refirió a otros proyectos como la ampliación de la vía Centenario, la Autopista Arraiján - La Chorrera, y confirmó que la restricción de movilización en el Puente de las Américas se mantendrá.