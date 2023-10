Conmoción en el mundo de la moda: ExMiss muere a los 26 años

Entre quienes las despidieron públicamente se cuenta Anto Ciavaglia, la influencer y modelo que es pareja del futbolista uruguayo Alan Matturro, que era amiga de la exMiss Uruguay.

Junto a un video de ambas, Ciavaglia escribió "todavía no me lo creo. Me quedo con nuestro último encuentro donde todo era risas y me dijiste 'necesito sacarte una foto para que veas lo hermosa que estás'. Siempre tan dulce y hermosa persona. Que en paz descanses".

Sherika de Armas Miss Mundo Uruguay.jpeg Sherika de Armas Miss Mundo Uruguay

¿Quién era Sherika de Armas, la joven modelo ex Miss Uruguay, fallecida a los 26 años?

La modelo se inició en la pasarela en la adolescencia y a los 19 años logró la corona de Miss Uruguay para Miss Mundo. En 2015 representó a Uruguay en el certamen global que se desarrolló en China. En aquel momento participaba como voluntaria en actividades solidarias en el Hospital Pereira Rossell y De Armas se definía como una persona "liberal y pasional", según entrevista que dio a Revista Caras.

En los últimos años, Sherika de Armas estaba mayormente dedicada a las redes sociales y a la actividad empresarial. Tenía un emprendimiento de make up y una casa de alquiler de vestidos, lo que la hizo muy conocida y querida en el ambiente.