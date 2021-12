Dwayne Johnson critica a Vin Diesel por su 'carácter manipulador'

Los 'celos profesionales' de Diesel, cuyo perfil profesional ya no es tan destacado como hace unos años, le han llevado a acusar, en ocasiones absurdamente, a su antaño amigo de haberle faltado al respeto y de no valorar debidamente su trabajo como mentor. Por su parte, 'The Rock' nunca ha tenido reparo en rechazar abiertamente los reproches de su compañero, pero sin querer entrar en batalla.

En el largo mensaje que Vin Diesel dirigió al exluchador profesional en las redes sociales, este le pidió que no se olvidara de su familia de 'Fast & Furious' y recalcó que su hipotético regreso a la franquicia era una especie de imperativo moral. El intérprete también echó mano de varias dosis de chantaje emocional al asegurar que sus hijos no paraban de preguntar por su "tío Dwayne", y es precisamente ese enfoque el que ha enfadado sobremanera a Dwayne.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCV_M4NEhnvE%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Vin Diesel (@vindiesel)

"Me sorprendió mucho la última publicación de Vin. En junio, Vin y yo hablamos en privado y le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme pero también cordial en mis palabras. Le dije que siempre apoyaría al elenco y que les deseaba lo mejor, pero que no había posibilidad alguna de un regreso por mi parte. Hablé con mis representantes de Universal y estos apoyaron mi decisión. El último mensaje público de Vin es otro ejemplo de su manipulación", ha señalado Dwayne Johnson en conversación con la CNN, en la que también ha subrayado que no le hizo ninguna gracia que trajera a colación la muerte de Paul Walker, uno de los protagonistas de la saga.

"No me gustó que hablara de sus hijos en ese mensaje, ni que trajera a la conversación la muerte de Paul Walker. Quiero que les deje al margen de esto. Hablamos hace unos meses de este asunto y creo que nos entendimos perfectamente", ha concluido.

