Meghan Markle genera controversia al romper protocolo en el tributo a la reina Isabel II

Tras la reunión entre los hermanos y sus parejas, la duquesa de Sussex se dirigió a los ciudadanos para hacer lo que indica el protocolo: saludar. Sin embargo, ha sido justamente en este momento que Meghan ha sido captada saltándose el protocolo y regalando una entrañable imagen.

En medio de la multitud y los gritos de quienes la aclamaban, había una chica que llamó especialmente la atención de la ex actriz. La ex protagonista de 'Suits' no dudó en acercarse a ella, escuchar lo que tenía que decirle y acceder a la petición que le hizo: un abrazo.

"Ella también necesitaba ese abrazo", han escrito los usuarios de Twitter al ver este entrañable gesto, un acto que, según el protocolo, no debe hacerse.

Pero Meghan no ha sido la única en mostrar cierta cercanía con los ciudadanos de Londres; en el pasado mes de mayo, su cuñado, el duque de Gales hizo lo mismo con un hombre entre la multitud quien, llorando, le dio un abrazo.

La cercanía de Meghan ha generado comentarios y reacciones positivas y cariñosas hacia ella. Su imagen cándida, algo tímida y menos distante que la de Catalina han vuelto a jugar a su favor y el pueblo se ha mostrado encantado con ella, a pesar de las rencillas familiares.

