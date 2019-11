SHOWBIZ • 21 Nov 2019 - 01:30 PM

Desde que el legendario Kirk Douglas superara la barrera de los 100 años de vida a finales de 2016, su afamado hijo Michael se ha encargado personalmente de organizar fastuosas fiestas para agasajar al eterno 'Espartaco' en todos sus cumpleaños y, de paso, rendirle tributo tanto por su inigualable legado artístico y familiar como por su admirable longevidad.

Sin embargo, de cara a su 103 aniversario del próximo 9 de diciembre, el último representante de la generación dorada de Hollywood no está dispuesto a seguir la dinámica de tiempos recientes y, de hecho, le ha pedido encarecidamente a Michael que se abstenga de preparar un evento multitudinario o excesivamente elaborado.

Publicidad

"Claro, cuando cumplió 100 años dio su brazo a torcer porque, bueno, eran 100 años. Un gran cumpleaños, un gran cumpleaños, sí señor, pero entiendo que él no quisiera una gran celebración. Fui yo el que insistió en hacerlo, y no estuvo nada mal. Pero claro, a los 101 años lo lógico era hacer algo especial también, y a los 102 también. Cada año a partir de ahora debería ser digno de celebrar", ha empezado a contar el intérprete a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

"Pero este año ha sido diferente. Me ha rogado, con lágrimas en los ojos incluso, que no organizara nada espectacular. Me ha dicho: 'Vamos a disfrutar de una simple cena, por favor, solo la familia. Trae a los niños'. Y así será", ha asegurado el también marido de Catherine Zeta Jones en la misma entrevista televisiva.

Por otro lado, Michael tampoco ha conseguido convencer a la esposa de su padre, la filántropa Anne Buydens, con quien Kirk Douglas lleva más de 65 años casado, para que festeje por todo lo alto el siglo de vida que cumplirá este mismo año. Pero en el caso de su 'madrastra', el motivo de su negativa está más bien relacionado con el hecho de que la todavía nonagenaria lleva años mintiendo sobre su verdadera edad.

"Lleva toda la vida mintiendo sobre su edad, es algo muy francés en ella. Le digo: 'Anne, que vas a cumplir 100 años'. Y ella siempre contesta: 'No, no, no, de eso nada, ¡cómo te atreves! Nunca lo aceptará hasta que no le quede más remedio", ha bromeado en su conversación con el humorista estadounidense.