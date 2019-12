La hermana pequeña de Selena Gomez apunta maneras de estrella

Showbiz • 12 Dic 2019 - 09:09 AM

El pasado mes de noviembre Selena Gomez se coronó como la mejor hermana mayor del mundo cuando llevó a la pequeña Gracie la hija que su madre tiene fruto de su segundo matrimonio a la premiere en Los Ángeles de la esperadísima secuela de "Frozen".

En un principio la cantante no estaba muy segura si la niña sabría lidiar con el escándalo y griterío que acompaña a los posados de las celebridades ante los fotógrafos, pero para su sorpresa Gracie disfrutó a fondo de la experiencia y se desenvolvió como toda una profesional.

"Antes de salir me agaché para ponerme a su altura, la miré a los ojos y le dije que si en algún momento se ponía nerviosa o se sentía abrumada, solo tenía que apretarme la mano y saldríamos de allí en un abrir y cerrar de ojos. Me dijo que sí y salió directa hacia la alfombra roja para vivir su gran momento, con la capa y las plumas", ha desvelado Selena en una entrevista a la emisora BBC One.

En opinión de la famosa cantante, su hermanita pequeña cuenta con una vena teatral muy marcada que bien podría significar que hay otra estrella en potencia en el seno de su familia.

"La verdad es que fue una sensación increíble. A ella le expliqué que era el mejor evento al que había asistido nunca porque estaba conmigo. La cuestión es que nunca se había visto en una situación similar porque nunca la he obligado a acompañarme a ningún sitio. Siempre hemos intentado... mantenerla a salvo, pero ahora se ha vuelto muy dramática. Le encantan los vestidos de fiesta y la purpurina", ha desvelado.