Margot Robbie todavía duerme con su peluche de la infancia

A sus 29 años y consagrada ya como una de las actrices más cotizadas de la meca del cine, la actriz Margot Robbie todavía no se ha desprendido por completo, pese a su madurez interpretativa y personal, de una dinámica muy curiosa y aparentemente reconfortante que arrastra desde su niñez.

De hecho, ha sido la propia intérprete quien ha admitido en su última entrevista que sigue durmiendo con su peluche de la infancia, un conejito llamado Bunny del que prácticamente no se ha separado desde que llegara al mundo.

Como era previsible, a su marido Tom Ackerley, con quien la australiana contrajo matrimonio hace tres años, no le hace demasiada gracia tener que compartir cama con un muñeco al que su esposa parece dar "prioridad" en su lecho, por lo que no duda en lanzarle al suelo en cuando Margot se queda profundamente dormida.

"Mi marido siempre lanza al pobre Bunny al suelo porque, obviamente, le parece bastante ridículo que me siga abrazando a él para dormir. Puede que esté un poco celoso de que Bunny ocupe un lugar prioritario en nuestra cama, así que en cuanto cree que me he quedado dormida me lo quita de las manos", ha bromeado la estrella de Hollywood en conversación con la revista W.