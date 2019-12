Hugh Grant ha acabado haciéndose amigo de las personas que más detestaba

Showbiz • 13 Dic 2019 - 09:19 AM

Si alguien le hubiera dicho hace una década a Hugh Grant que acabaría codeándose con reporteros de los tabloides británicos y con los detectives que en su momento ayudaron a pinchar teléfonos de algunas de las personalidades más conocidas de Reino Unido incluidos varios miembros de la familia real, lo más probable es que se hubiera echado a reír.

Sin embargo, la vida da muchas vueltas y ahora ha acabado interpretando a un periodista "repulsivo", en sus propias palabras, de uno de los medios que aborrecía con toda su alma en la nueva película de Guy Richie, "The Gentlemen", por no mencionar que se codea habitualmente con algunas de las personas que contribuyeron a que sus miserias fueran de conocimiento público.

"Es un poco extraño y raro. Gracias a la campaña 'Hacked Off' tuve la oportunidad de conocer a algunos de los detectives privados que trabajaron con varios de esos tabloides y a lo largo de los años se han ido pasando a nuestro bando", ha desvelado en su última visita al programa de Graham Norton.

En concreto, uno de sus amigos, que también forma parte de esa organización que fundaron en 2011 para ofrecer apoyo a las víctimas de los abusos de la prensa, tiene la costumbre de invitar a esas personas a los distintos eventos sociales a los que ambos acuden.

"De repente, estoy disfrutando de una fiesta de cumpleaños muy agradable y él me presenta al tipo que se pasó un año escuchando todas mis conversaciones telefónicas o a alguien que se coló en mi casa. No me queda otro remedio que decirles: 'Pasa, por favor, como si estuvieras en tu casa. Me imagino que ya sabes dónde está todo'. Ahora son compañeros de fatigas y puedo usar su ayuda para realizar un poco de investigación", ha explicado.