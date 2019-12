SHOWBIZ • 16 Dic 2019 - 06:31 AM

A sus 59 años, el actor Hugh Grant disfruta de un matrimonio estable a la par que ilusionante junto a Anna Eberstein, con quien pasó por el altar el año pasado tras haber dado la bienvenida, seis años antes, a su primogénito John, a quien siguieron en la familia dos retoños nacidos en 2015 y 2018, de quienes, sin embargo, nunca han trascendido sus nombres o el sexo con el que llegaron al mundo.

El sinfín de alegrías y satisfacciones que no ha dejado de recibir el astro del cine a lo largo de los últimos diez años le han llevado a reflexionar ahora sobre todas "esas décadas" en las que renegaba abiertamente del matrimonio y, sobre todo, de la idea de debutar algún día en la paternidad: una mentalidad de la que ahora considera que le hizo perderse algunas de las mejores experiencias de la vida.

"Estaba equivocado, sin duda, aunque no dejé de aplazarlo durante demasiadas décadas. De hecho, cuando me preguntaban sobre la posibilidad de tener hijos, no podía evitar poner cara de irritación. La gente me decía: 'Oh, Hugh, es que no lo entiendes'. Y la verdad es que tenían razón, pero me costó mucho tiempo darme cuenta de que estaba cometiendo un error", ha asegurado el intérprete a su paso por el programa radiofónico del locutor británico Chris Evans.

El protagonista de 'Love Actually' o 'Notting Hill', padre también de Tabitha (8) y Felix (6) junto a su expareja Tinglan Hong, se ha congratulado además de haber podido disfrutar como nunca de esa ceremonia en la que se despidió para siempre de su condición de aparentemente eterno soltero, ya que su boda supuso uno de los momentos más especiales de su azarosa trayectoria sentimental.

"Pasé mucho tiempo con mi hermano, comimos juntos antes de la boda con el resto de la familia. Fue algo muy familiar, pequeño e íntimo, no hay mucho que contar. Pero fue genial casarme, esa es otra de las cosas que había estado posponiendo durante demasiado tiempo", ha añadido en la misma conversación para dejar patente que atraviesa una etapa de plenitud a todos los niveles.