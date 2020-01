SHOWBIZ • 8 Ene 2020 - 08:17 AM

En las últimas imágenes que han visto la luz de Adele, en las que aparecía disfrutando de la fiesta que organizó por su 31 cumpleaños en Londres o relajándose durante sus recientes vacaciones en isla de Anguila junto a James Corden y Harry Styles, se ha podido ver a la cantante luciendo una silueta mucho más esbelta de lo habitual que no ha pasado desapercibida para sus fans.

La actriz y presentadora Ayda Field -esposa del cantante Robbie Williams- habría sido una de sus fuentes de inspiración a la hora de modificar ciertos hábitos nocivos y empezar a cambiar su estilo de vida, según ha confirmado ahora la entrenadora personal de la primera, Camila Goodis.

Publicidad

"He estado entrenando con Ayda desde hace mucho tiempo y da la casualidad de que las dos son buenas amigas, así que también he tenido la oportunidad de trabajar con Adele cuando ella estaba de visita en casa de Robbie", ha confirmado la especialista en nutrición y deporte en declaraciones al periódico The Sun.

En su caso, la estrella de la música sigue sin ser una gran apasionada de la actividad física o de las sesiones de gimnasio, pero tras su separación de su ex Simon Konecki -padre de su único hijo- se habría propuesto aprender a comer mejor y de manera más saludable.

"La verdad es que no creo que le guste demasiado hacer deporte, pero salta a la vista que ha cambiado su rutina y creo que el 90 por ciento de sus esfuerzos se han centrado en su dieta", ha opinado Camila.

Los resultados saltan a la vista en las fotografías que se han publicado esta semana de Adele relajándose en la playa. En ellas, la artista aparece enfundada en un ajustado vestido negro de lunares de la marca Reformation muy diferente a los que solía lucir en el pasado.