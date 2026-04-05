Las actividades religiosas de Semana Santa 2026 culminan este Domingo de Resurrección en el Casco Antiguo con la procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado.
Domingo de Resurrección Nacionales - 5 de abril de 2026 - 09:16
VIDEO | EN VIVO Procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado en el Casco Antiguo
Este Domingo de Resurrección en el Casco Antiguo se realizará la procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado.
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