Domingo de Resurrección Nacionales -  5 de abril de 2026 - 09:16

VIDEO | EN VIVO Procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado en el Casco Antiguo

Este Domingo de Resurrección en el Casco Antiguo se realizará la procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado.

Procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado.

Procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado.

VIDEO | EN VIVO Procesión de la Hermandad de Jesús Resucitado

Embed
En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | EN VIVO Procesión de la Hermandad de Jesús Nazareno en el Casco Antiguo

VIDEO | EN VIVO Procesión de la Hermandad de la Santa Cena en el Casco Antiguo

VIDEO | EN VIVO procesión de la Hermandad del Cristo Pobre en el Casco Antiguo

Recomendadas

Más Noticias