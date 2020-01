SHOWBIZ • 24 Ene 2020 - 12:06 PM

La cantante Soraya ha demostrado que está más que dispuesta a aprovechar el carácter cíclico de la moda para rescatar de su armario aquellas prendas que llevaba siglos sin ponerse y que ahora, dada la coyuntura, le parecen ideales para sacar el máximo partido al invierno y a su flamante peinado, de una extensión bastante más corta de lo habitual.

"Hace 12 años me compré este gorrito de tricot en Ámsterdam. Se lo veía a las niñas por la calle y me recordaban a las muñecas antiguas, había algo en ese gorro que me encantaba y me lo compré", ha empezado a relatar la intérprete extremeña en su cuenta de Instagram para revelar, justo a continuación, que lo tuvo escondido del mundo durante demasiado tiempo.

"Me lo compré para no usarlo, ¡pero lo he recuperado! Y ahora que estoy con el pelo a medio crecer, me viene genial. Vuelven los gorritos de muñeca", ha afirmado orgullosa al tiempo que compartía un par de imágenes de su nuevo y favorecedor look holandés.

Por si no fuera suficiente con la alegría que destila la extrovertida artista ante la forma en que ha impartido justicia para su antes denostado accesorio -más de una década más tarde, todo sea dicho-, sus seguidores de las redes sociales se han lanzado en tromba a la sección de comentarios para aplaudir su sensata decisión y, de paso, dedicarle bonitos cumplidos.

"Ayer tuve el placer de verte en TeleMadrid con ese gorrito, estás guapísima con y sin él, pero es verdad que es una maravilla cómo te queda. ¡Fue un placer conocerte!", le ha dirigido una seguidora que tuvo la suerte de encontrarse con ella tras una entrevista televisiva. "Muchas gracias, un besito grande", le ha respondido ella.