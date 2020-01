SHOWBIZ • 28 Ene 2020 - 09:37 AM

Siguiendo la misma línea de entrañables mensajes que le ha venido dirigiendo en las redes sociales desde que, hace casi dos años, pusiera fin a su matrimonio con David Bustamante y levantara el telón de acero que ocultaba los entresijos de su ilusionante romance, la actriz Paula Echevarría ha querido felicitar este martes a su adorado novio, el exfutbolista Miguel Torres, por su 34 cumpleaños a través de una breve dedicatoria que, sin embargo, derrocha romanticismo y orgullo de novia a partes iguales.

"¡Feliz cumpleaños, mi amor! Hoy sumas un año de vida, pero a mí me sumas vida cada día desde que te conocí. ¡Te amo!", reza la conmovedora felicitación que ha compartido la artista asturiana en su cuenta de Instagram, la cual se ha visto acompañada de una más que favorecedora foto del que fuera jugador del Real Madrid.

El único inconveniente que, para la estrella televisiva, parece desprenderse últimamente de sus numerosas muestras de cariño y admiración hacia su chico -al menos de las que hace públicas en la esfera virtual- reside en los rumores que estas han terminado generando a cuenta de una posible incursión conjunta en la paternidad.

Fue el verano pasado, sin ir más lejos, cuando la protagonista de la serie 'Velvet' tuvo que empezar a salir al paso de unas especulaciones que, ciertamente, solo se basaban en el hecho de que había ganado algunos kilos de peso tras dejar de fumar y, al mismo tiempo, de que se había referido a Miguel con el apelativo cariñoso de 'papi' en una publicación de Instagram.

Desde entonces, Paula ha tenido que sacar a relucir sus inagotables niveles de paciencia para no perder por completo los nervios cada vez que alguien asume directamente que está embarazada, como ocurrió el pasado fin de semana durante una curiosa interacción con los internautas.

"Tienes cara de embarazada y yo diría que de un niño", le espetó sin reparo alguno un usuario de la plataforma, a lo que ella respondió rápidamente y echando mano de retranca. "Pues vamos, no te dediques a nada que tenga que ver con la intuición". Por si eso no fuera suficiente, a continuación Paula colgaba una foto que la retrataba presumiendo de sus fuertes abdominales y, de paso, demostrando que no se encuentra en estado de buena esperanza.