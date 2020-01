SHOWBIZ • 31 Ene 2020 - 01:15 PM

En la actualidad, Lucy Hale solo estaría interesada en iniciar una relación sentimental si encontrara a alguien capaz de mejorar su vida en todos los sentidos, pero eso no significa que no quiera divertirse un poco mientras espera a que aparezca a esa persona.

Con ese objetivo en mente, la antigua protagonista de 'Pequeñas mentirosas' se ha unido a una exclusiva app de citas para famosos en la que se ha topado con un rostro más que conocido.

Publicidad

"John Mayer también está suscrito y le di que sí, pero no creo que él haya respondido lo mismo", ha desvelado en una entrevista a Cosmopolitan.

Ahora bien, si algún día recibe una respuesta, quizá debería recordarse a sí misma que hace tiempo prometió que rompería con la dinámica de enamorarse de chicos malos que marcó gran parte de su juventud.

"Antes me solía sentir atraída por personas... con problemas, y que habían pasado por bastante mi**da. Ahora me he dado cuenta de que alguien puede ser una buena persona sin resultar aburrido".

Sin embargo, en el caso de John Mayer -uno de los rompecorazones por excelencia en los círculos de Hollywood donde ambos se mueven- estaría dispuesta a hacer una excepción.

"Me atrae tanto el talento musical que ni siquiera me importa", ha señalado en referencia al largo historial de conquistas del intérprete de 'Your Body Is a Wonderland', que no siempre ha acabado en los mejores términos posibles con sus antiguas parejas.

Ahora solo queda que sus comentarios lleguen hasta John y él tome buena nota del interés de la actriz.