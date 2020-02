View this post on Instagram

Being nominated is already an honor, but sharing this moment in time with amazing female angels that are living examples of activism for a better world, more than an honor, is a blessing. Thank you @athena40global @globalthinkersforum @marco.vicenzino #MostInnovativeWomen2020 #Athena40 #AGlobalMovementForWomen Ser nominada ya es un honor, pero compartir este momento con increíbles ángeles femeninos que son ejemplos vivos de activismo por un mundo mejor, más que un honor, es una bendición. Ser indicada já é uma honra, mas compartilhar este momento com anjos femininos incríveis, que são exemplos vivos de ativismo por um mundo melhor, além de uma honra, é uma bênção. #ErikaEnder #Nominated #PositiveImpact #EEPhilanthropist #London #UnitedKingdom