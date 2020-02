SHOWBIZ • 21 Feb 2020 - 08:56 AM

Este 2020 ha arrancado con dos acontecimientos muy emocionantes para la cantante Grimes: su regreso a la escena musical con su primer disco en cuatro años, 'Miss Anthropocene', y su debut en la maternidad con el nacimiento de su primer hijo y el séptimo para su novio, Elon Musk.

El primero no ha podido promocionarlo tanto como le gustaría por culpa, precisamente, de su embarazo y el segundo prefiere mantenerlo en la más estricta intimidad. Lo único que se ha animado a comentar al respecto por el momento es que algunos de los memes acerca del nombre que su pareja y ella podrían elegir para el bebé han acertado de pleno y que es consciente de que este crecerá en un ambiente privilegiado, debido al estatus de celebridades de sus padres.

Publicidad

"No me preocupan las horas de dormir o si llevará un estilo de vida más nocturno, a no ser que suponga un riesgo para la salud del que yo no esté al corriente, por supuesto. Y la verdad es que este bebé ya ha estado expuesto a un montón de música tecno en el útero... Probablemente tenga que mandarlos a vivir de vez en cuando al bosque con mi abuelo para que no sea un malcriado. Es una persona muy intensa, así que les tocaría trabajar mucho a la intemperie, con frío y todo eso", ha confesado en una entrevista a la revista The Face.

Por otra parte, a Grimes no le preocupa que su futura prole herede su pasión por la escena electrónica o las fiestas ilegales: "Los niños necesitan irse de rave, pero no creo que yo vaya con el mío... No me parece buena idea que los adultos y los críos salgan juntos, aunque reconozco que a mí me habría gustado descubrir la música dance siendo más joven".