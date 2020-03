SHOWBIZ • 4 Mar 2020 - 11:56 AM

Tras unas semanas muy duras en el mundo del baloncesto, marcadas por la trágica muerte de Kobe Bryant y su hija de 13 años en un accidente de helicóptero, Shaquille O'Neal se ha propuesto arrancarles una sonrisa a todos sus compañeros de la industria, aunque sea a su costa.

Este martes el deportista retirado se presentó ante las cámaras del programa 'NBA on TNT' en el que participa como analista y dejó a todos los espectadores con la boca abierta debido a un cambio evidente en su apariencia. En los últimos años había venido luciendo una cabeza rapada al cero, pero ahora ha comenzado a dejarse crecer el pelo con un resultado... cuestionable.

En realidad, solo lo ha hecho para hacer honor a su palabra tras perder una apuesta con su buen amigo Dwyane Wade acerca de quién ganaría el enfrentamiento entre los Milwaukee Bucks y los Miami Heat el lunes.

"Le pregunté qué quería que hiciera, porque había perdido. ¿Pagarle, a lo mejor? Y me dijo: 'Noooo, tienes que dejarte crecer la línea del pelo'", desveló para justificar su nuevo aspecto. "Me parece que me queda bien y estoy muy orgulloso, y pienso estar así toda la semana", ha concluido.

En su cuenta de Instagram también ha compartido un vídeo en el que muestra al detalle cómo el pelo comienza a crecerle literalmente a partir de la mitad de la cabeza para lanzar un curioso reto a sus seguidores: "Los comentarios más crueles y duros conseguirán un reloj gratis de mi marca Invicta, así que adelante: tratad de herir mis sentimientos", les ha pedido.