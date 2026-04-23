Béisbol Mayor Deportes -  23 de abril de 2026 - 11:25

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro recibe a Chiriquí en el primer juego de final

Este jueves 23 de abril arranca oficialmente la final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con el primer duelo entre Bocas del Toro y Chiriquí.

Final del Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro recibe a Chiriquí.

Final del Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro recibe a Chiriquí.

@barralostortugueros
María Hernández
Por María Hernández

Este jueves 23 de abril inicia de manera oficial la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con el enfrentamiento entre Bocas del Toro y Chiriquí.

Béisbol Mayor: la final sera en el Calvin Byron

El primer partido de la serie se disputará en el Estadio Calvin Byron, donde el equipo bocatoreño recibirá en casa a la novena chiricana en un duelo que promete grandes emociones.

Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar exigentes series semifinales, por lo que se espera un enfrentamiento de alto nivel en la lucha por el título nacional.

Los fanáticos podrán disfrutar de este primer encuentro en vivo a través de RPC Deportes, que llevará todas las incidencias de la serie final.

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