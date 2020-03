SHOWBIZ • 12 Mar 2020 - 08:43 AM

La cantante Lady Gaga se ha convertido en la última estrella que hará sus pinitos en el mundo editorial de la mano de su fundación Born This Way, a través de la cual publicará el próximo 22 de septiembre un libro titulado 'Channel Kindness: Stories of Kindness and Community' que por el momento ya puede reservarse en Amazon o en su página web oficial.

A diferencia de su compañera de profesión Rihanna, que el año pasado agotó todos los ejemplares de la edición limitada que sacó al mercado de una especie de "autobiografía visual" compuesta por fotografías íntimas de su vida, la intérprete ha optado por la palabra escrita para transmitir un mensaje de bondad a través de una serie de historias escritas por jóvenes "que han conseguido superar los estigmas en torno a la salud mental para dar pie a sus propios movimientos sociales".

Publicidad

"Estas narraciones explican cómo crearon espacios seguros para la juventud LGBTQ+ y abrazaron la bondad con cada fibra de su ser para ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio", ha desvelado Gaga en un comunicado público.

Entre esos ensayos se intercalaran mensajes de autoafirmación de la propia artista, que con este nuevo proyecto espera animar a sus seguidores y a sus lectores a que realicen pequeños gestos desinteresados en su vida diaria: "Si conseguimos inspirar tan solo una buena acción, habremos cumplido nuestro objetivo", ha afirmado.