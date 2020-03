SHOWBIZ • 13 Mar 2020 - 11:37 AM

El cantante Julio José Iglesias estaría "encantado" de formar una futura familia junto a su esposa Charisse Verhaert, la modelo belga con la que pasó por el altar hace ya siete años, y teniendo en cuenta que el artista es el único de los tres hijos mayores de Julio Iglesias, padre en total de ocho retoños -sin incluir a Javier Sánchez, quien recientemente ganó una demanda de paternidad contra el intérprete- que no ha formado todavía su propia familia, él mismo se sorprende de haberse consolidado de alguna forma como el verso suelto del numeroso clan.

"Pues fíjate, tengo a mi hermano que tiene ya tres, a mi hermana que tiene dos, a mi padre que tuvo otros cinco hace pocos años, es curioso... Y sí, me encantaría, creo que es bonito ver a los niños crecer y hacerte mayor con tus hijos. Me encantaría, no sé exactamente cuándo, pero me encantaría", ha confesado el artista, de 47 años, en conversación con la revista Diez Minutos.

El versátil intérprete, quien reside en Miami al igual que Enrique, Chábeli y Julio Iglesias, ha tenido ocasión de ser testigo directo del sinfín de alegrías y momentos de diversión que no han dejado de proporcionar los mellizos Nicholas y Lucy, así como de detectar los parecidos, físicos y de carácter, que existen entre los pequeños y sus afamados padres.

"El niño es muy travieso y se parece muchísimo a su madre [la tenista Anna Kournikova] y la niña, Lucy, es más... Es más buena y es la que se parece más a mi hermano Enrique, por ahora. Son todavía muy pequeños, son solo unos bebés", ha revelado Julio José en la misma entrevista, en la que también ha definido a Chábeli como la cabeza de familia que se encarga de mantenerlos a todos unidos y asegurarse de que están bien.

"Pues fíjate, creo que mi hermana es la más madraza, la que nos llama, la que nos cuida y la que se preocupa de que estemos bien, mi hermano y yo, la que siempre está pendiente. Mientras que Enrique y yo estamos viajando el mundo entero, ella está más en casa, con sus hijos y su marido, entonces ella es la que más nos ayuda a juntarnos y mantenernos unidos", ha aseverado.